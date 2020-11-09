شاهد... أحمد زاهر بصحبة نيرمين الفقي والشرنوبي من كواليس لؤلؤ

وعلق أحمد زاهر قائلا " أ نا والقمر نيرمين الفقي وشرنوبي والمخرج محمد عبد السلام #لؤلؤ قريبااا ..واجمد مساعدين اخراج نشوي و ايناس ".

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مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.







