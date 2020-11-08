شاهد.. أحمد زاهر بصحبة ابنتيه في فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

شارك الفنان احمد زاهر صورا له جديدة عبر حسابه الخاص للتواصل الاجتماعي "انستجرام".

وتجمع الصور بين أحمد زاهر وعائلته، بصحبه بعض من الفنانين من فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.

ويظهر أحمد زاهر ببدلة سوداء انيقة، مع ابنتيه ملك وليلي بصحبه العروس الجميلة هنادي مهنا في أول صورة.

وتجمع ثاني صورة له مع زوجته بفستان باللون الأسود بصحبه بعض النجوم.

وينهي احمد ظاهر الصور بصورتين لابنتيه ليلي وملك احمد زاهر.

وترتدي ليلي فستانا جميلا باللون الفيروزي، رافعة شعرها الي اعلي، و بلوك ميك اب جميل يبرز وجها.

كما ترتدي ملك فستان براق باللون الأزرق، و شعرها منسدلا علي كتفيها، بلوك ميك اب خفيف.

وعلّق زاهر علي الصور قائلا " ألف مليون مبروك لأحمد وهنادي ربنا يسعدكم و يوفقكم كانت ليله زي العسل ربنا يخليكم لبعض".

بذكر أن الفنان أحمد زاهر منع بناته من التمثيل حتي انهاء دراستهن الجامعية كاملة، على أن يتركهن يمارسان التمثيل بعدها في حال رغبتهن بذلك.



