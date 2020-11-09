الأرصاد: تحسن الطقس من الغد وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية وشمال الدلتا..فيديو





وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أنه بداية من الغد تتحسن الأحوال الجوية، حيث أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا، من البحيرة وكفر الشيخ وبلطيم، أما باقي المحافظات تنعدم فرص سقوط الأمطار. وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مطروح انتهت تماما، وستكون أمطار خفيفة غدا في الإسكندرية ومطروح، مشيرة إلى أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار في القاهرة غدا.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، إننا في منتصف فصل الخريف ويفصلنا عن الشتاء شهر ونصف، موضحة أن العديد من المناطق شهدت أمطار خفيفة في القاهرة ومتوسطة في السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحرى.