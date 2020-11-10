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أخبار العالم

أرمينيا تعلن توقيع اتفاق مع أذربيجان لإنهاء الحرب بينهما

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:12 ص
القتال في قره باغ
القتال في قره باغ
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شريف سيد
أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، التوقيع على اتفاق مع الجانب الأذربيجاني، لإنهاء الحرب في إقليم  كاراباخ . 

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت إسقاط طائرة مروحية تابعة لها أثناء تحليقها فوق أراضي أرمينيا.  

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الوزارة في بيان، "المروحية الروسية من نوع "مي-24" تعرضت لنيران من منظومات الدفاع الجوي المحمولة".

وأوضحت أن الأمر أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخر من طاقم المروحية الروسية، لافتة إلى أنه حاليا يتم تحديد الجهة التي أطلقت النار.

وفي وقت سابق أعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك أرمينيا"، أنه ربما تم إطلاق النيران على المروحية، من جانب ناخيتشيفان.

وناخيتشيفان، هي جمهورية ذاتية الحكم داخل أذربيجان، ويأتي هذا الحادث، مع احتدام القتال في قره باج.

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