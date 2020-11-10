سيراميكا كليوباترا: لا صحة للأرقام المتداولة حول صفقات الموسم الجديد

نفى معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، ما تم تداوله في الساعات الأخيرة، حول القيمة المالية لبعض الصفقات التي تم إبرامها مؤخرًا بين سيراميكا كليوباترا، ونادي مصر للمقاصة.





وأشار معتز البطاوي إلى أن ما تم تداوله حول إتمام هذه الصفقات بعيد كل البعد عن الحقيقة، وينطوي على مبالغات لا أساس لها من الصحة.





وقال البطاوي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي عبر الانترنت إن سيراميكا كليوباترا يتعامل وفق آليات واضحة المعايير، ولا يبالغ في تحديد القيم المالية لإبرام صفقاته، مشددًا على أن الشفافية المطلقة ستكون أساسًا راسخًا في الإعلان عن تفاصيل التعاقدات، من دون أي مجال لاجتهادات قد يصيب بعضها، وقد يخطئ البعض الآخر.





جدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا تعاقد مع خماسي مصر للمقاصة محمد إبراهيم، ومحمد توني، وأحمد محسن، ومحمد مسعد، وأحمد سامي.