AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيراميكا كليوباترا: لا صحة للأرقام المتداولة حول صفقات الموسم الجديد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
معتز البطاوي - هيثم
معتز البطاوي - هيثم شعبان
Advertisements
عبدالله هشام
نفى معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، ما تم تداوله في الساعات الأخيرة، حول القيمة المالية لبعض الصفقات التي تم إبرامها مؤخرًا بين سيراميكا كليوباترا، ونادي مصر للمقاصة.

وأشار معتز البطاوي إلى أن ما تم تداوله حول إتمام هذه الصفقات بعيد كل البعد عن الحقيقة، وينطوي على مبالغات لا أساس لها من الصحة.

وقال البطاوي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي عبر الانترنت إن سيراميكا كليوباترا يتعامل وفق آليات واضحة المعايير، ولا يبالغ في تحديد القيم المالية لإبرام صفقاته، مشددًا على أن الشفافية المطلقة ستكون أساسًا راسخًا في الإعلان عن تفاصيل التعاقدات، من دون أي مجال لاجتهادات قد يصيب بعضها، وقد يخطئ البعض الآخر.

جدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا تعاقد مع خماسي مصر للمقاصة محمد إبراهيم، ومحمد توني، وأحمد محسن، ومحمد مسعد، وأحمد سامي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة التعاقد مع محمد إبراهيم وعصام الحضري

حقيقة تدريب إيهاب جلال لـ نادي سيراميكا كليوباترا

الصفقة رقم 7.. البنك الأهلي يحصل على توقيع عاصم صلاح لاعب الجيش

محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة ينتقل لسيراميكا كليوباترا

حتحوت يعلن انضمام 5 لاعبين من المقاصة لـ سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

كمين للفنان.. خالد الصاوي يتعرض لموقف محرج على الهواء مع وائل الإبراشي.. فيديو

ميدو: أحمد فتحي مكنش مركز في تصريحاته بمؤتمر تقديمه بـ بيراميدز

زوج عبلة كامل السابق عن مرضها بالسرطان: خداع لتحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة

طلب جديد من ميدو لـ مرتضى منصور قبل نهائي أفريقيا

هل توجد آثار جانبية لـ لقاح فايزر.. أستاذ بهارفارد يجيب

مرتضى منصور يدخل مرحلة الإعادة في النواب | أحمد موسى يكشف الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور

أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور

عشاء الرياضيين.. طريقة عمل الشوفان لتضخيم العضلات