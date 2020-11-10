AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي عن إقالته: توقعتها ولم أكن أعرف موعدها

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:39 ص
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي المقال مارك إسبر
Advertisements
أ ش أ
أكد وزير الدفاع الأمريكي المقال مارك إسبر أنه لم يكن لديه أي نية للاستقالة من منصبه، إلا أنه كان يتوقع إقالته دون أن يعرف موعدها، مشيرا إلى أنه لم يكن يوافق على كل ما يقال له.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "ميليتري تايمز"، قال إسبر" لم أفكر يوما في تقديم استقالتي، بينما كنت أتوقع إقالتي لكن لم أكن أعرف متى سيتم ذلك".

وقبل أيام، ذكر مسؤولون أمريكيون أن إسبر، يجهز خطاب استقالة، قبل أن يقيله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حال فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأشار إسبر- في المقابلة التي أذاعتها الصحيفة،ـ وقالت إنه أجراها يوم 4 نوفمبر الجاري- إلى أنه لم يكن يوما ضمن الأشخاص الذين يقولون "نعم" طوال الوقت.

وقال وزير الدفاع الأمريكي المقال "أعتقد أنه على الرغم من سلسلة الأزمات والصراعات - ونعم التوترات العرضية مع البيت الأبيض - أعتقد أننا نجحنا حقا في تغيير الوزارة، وتنفيذ أولويتي القصوى مثل استراتيجية الدفاع الوطنية، إذا صح التعبير، ثم حماية المؤسسة، وهو أمر مهم حقا بالنسبة لي .. وبعد ذلك يجب أن أقول الحفاظ على نزاهتي في هذه العملية".

وأعلن ترامب، اليوم الاثنين، إنهاء خدمة إسبر وعين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بأعمال وزير الدفاع.

وقال ترامب على تويتر:"تم إنهاء خدمة مارك إسبر .. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع".

وكانت مصادر في الإدارة الأمريكية الحالية، ذكرت في سبتمبر الماضي، أن ترامب، غير راض عن عمل وزير الدفاع مارك إسبر، ويسعى إلى استبداله بوزير شؤون المحاربين القدامى روبيرت ويلكي.

ترشيحاتنا

بعد عملية جراحية خطيرة.. أول ظهور للمستشار تركي آل الشيخ منذ أسبوعين.. شاهد

فوتوشوب ولا تجميل.. غادة عبد الرازق في مأزق و10 صور تكشف الحقيقة

عشاء الرياضيين.. طريقة عمل الشوفان لتضخيم العضلات

تعرف علي ديانة الفنانة عايدة رياض وحقيقة تعرضها لوعكة صحية

موجز السوشيال: تعليق غريب من أمير مرتضى منصور بعد خسارة والده الانتخابات.. وثنائي الزمالك يشعلان غضب الجمهور

ميدو يضرب بقوة: الكلام عن مجلس إدارة جديد للزمالك هدفه هدم النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبي تعلن عن تقنية نقل ركاب تفوق سرعة الصوت عبر الهايبرلوب hyperloop .. صور

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور

أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور