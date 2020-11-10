هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح ترخيصا لـ دواء جديد لفيروس كورونا

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، على منح ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار شركة إيلي ليلي، المستخدم لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسط من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ووفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية، سمحت هيئة الغذاء والدواء للحكومة الفيدرالية بتوزيع عقار bamlanivimab ، على إدارات الصحة في الولايات.





وكانت الولايات المتحدة قد خصصت الشهر الماضي 300 ألف جرعة من العقار التجريبي، كما دفعت مبلغ 375 مليون دولار إلى الشركة لانتاج هذا العقار.





وبموجب هذا الترخيص، سيسمح للاشخاص الذين يبلغون 12 عاما أو أكثر، ويزنون 40 كيلوجراما، الحصول على عذا العقار.





وأكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على عدم السماح بمنح هذا العقار إلى الحالات الصعبة من مصابي كوفيد، ممن يحتاجوا إلى وضعهم على جهاز التنفس الصناعي.





وقالت شركة إيلي ليلي في بيان إنه يجب إعطاء عقار باملينيفيماب للمرضى "في أقرب وقت ممكن" بعد تأكيد الإصابة، وفي غضون 10 أيام من بدء الأعراض.



