AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح ترخيصا لـ دواء جديد لفيروس كورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:37 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، على منح ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار شركة إيلي ليلي، المستخدم لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسط من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ووفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية، سمحت هيئة الغذاء والدواء للحكومة الفيدرالية بتوزيع عقار bamlanivimab ، على إدارات الصحة في الولايات. 

وكانت الولايات المتحدة قد خصصت الشهر الماضي 300 ألف جرعة من العقار التجريبي، كما دفعت مبلغ 375 مليون دولار إلى الشركة لانتاج هذا العقار. 

وبموجب هذا الترخيص، سيسمح للاشخاص الذين يبلغون 12 عاما أو أكثر، ويزنون 40 كيلوجراما، الحصول على عذا العقار. 

وأكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على عدم السماح بمنح هذا العقار إلى الحالات الصعبة من مصابي كوفيد، ممن يحتاجوا إلى وضعهم على جهاز التنفس الصناعي. 

وقالت شركة إيلي ليلي في بيان إنه يجب إعطاء عقار باملينيفيماب للمرضى "في أقرب وقت ممكن" بعد تأكيد الإصابة، وفي غضون 10 أيام من بدء الأعراض.

ويأتي ذلك بعد أن حددت التجارب السريرية أن الدواء قد يساعد في تقليل فترة الاستشفاء أو زيارات غرفة الطوارئ للمرضى المعرضين لمخاطر عالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح لقاح كورونا صار أقرب.. إشارات هامة من أمريكا والصين وروسيا عن مضادات متنوعة للفيروس القاتل.. جامعة أكسفورد تبدأ تجارب المرحلة الثالثة.. وتطمينات بنتائج مبهرة

مخاوف من نقص عقار ريمديسفير عالميا بعد علاج ترامب به

عيوب طبية خطيرة في لقاح كورونا الذي طلب ترامب تصنيعه وتوزيعه في أمريكا

بعد نتائج فعالة.. أمريكا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

البرازيل تسجل 34 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

هيئة الدواء الأمريكية توافق على عقار ريمدسيفير كعلاج لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

فشل صفقة الأهلي السوبر| فيديو

فايزر تعلن انتهاء عهد كورونا.. الوصول لأول لقاح بفعالية 90% بعد يومين من فوز بايدن.. ترامب يحتفل وتوقيت الإعلان يثير الجدل.. ورئيس الشركة يرد: السياسة لا توجهنا

كان نفسنا تكون في وسطهم والفرحة مش سيعاك.. أحمد خالد صالح يوجه رسالة لـ والده الراحل

3 أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم

15 فائدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلى البقدونس على الريق؟

صورة الإنجيل أبرز الأسباب.. التفاصيل الكاملة لإقالة ترامب وزير الدفاع مارك إسبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبي تعلن عن تقنية نقل ركاب تفوق سرعة الصوت عبر الهايبرلوب hyperloop .. صور

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور

أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور