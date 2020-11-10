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اقتصاد

الجزار: طرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:47 ص
الجزار
الجزار
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آمنة عبد العظيم

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستتولى طرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة).


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وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه سيتم طرح 447 وحدة سكنية بمساحات  تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور)، وكذا طرح 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز"ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).


وأضاف وزير الإسكان، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد  مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مشيرًا إلى أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com))، وموقع الهيئة www.newcities.gov.eg))، اعتبارًا من يوم الأحد 22/11/2020.

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