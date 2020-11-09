وزير الإسكان: 90% نسبة الإنجاز بالحي السكني كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية

وقال وزير الإسكان؛ إن نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكنى "كابيتال ريزيدانس"، بلغت 90 %، حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولي والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام.





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ووضح أن الحى تبلغ مساحته 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس ، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.



