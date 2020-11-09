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اقتصاد

وزير الإسكان: 90% نسبة الإنجاز بالحي السكني كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:07 م
خلال الجولة
خلال الجولة
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آمنة عبدالعظيم
اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولتهم التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد الحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس".

وقال وزير الإسكان؛ إن نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكنى "كابيتال ريزيدانس"، بلغت 90 %، حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولي والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام.

ووضح أن الحى تبلغ مساحته 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وأشار الوزير، إلى أنه جار أيضا بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذ الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، ووصل متوسط نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية 82 %، ومتوسط نسبة الإنجاز لأعمال التشطيبات 17 %، وتبلغ مساحة الحى 885 فدانًا، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجًا للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.



وزير الإسكان: 90% نسبة الإنجاز بالحي السكني كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية
وزير الإسكان: 90% نسبة الإنجاز بالحي السكني كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية

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