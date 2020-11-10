ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بالصعود القوي للبورصات العالمية بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، وربح رأس المال السوقي 11.7 مليار جنيه بعد 10 دقائق من بدء جلسة للتداول.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 11120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.02% ليصل إلى مستوى 2100 نقطة.





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كما قفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.74% ليصل إلى مستوى 13136 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 4254 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 1956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.55% ليصل إلى مستوى 2870 نقطة.