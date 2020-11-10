قطع المياه عن حي شرق سوهاج مساء اليوم.. تعرف على التفاصيل

أعلن اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن حي شرق مدينة سوهاج.





وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الرابعة من صباح الغد الأربعاء 11 من نوفمبر.









وذلك لمدة 4 ساعات للقيام بأعمال إعدام خط مياه قديم قطر 18 بوصة بشارع التحرير.



