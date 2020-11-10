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محافظات

قطع المياه عن حي شرق سوهاج مساء اليوم.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أعلن اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن حي شرق مدينة سوهاج.

وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الرابعة من صباح الغد الأربعاء 11 من نوفمبر.


وذلك لمدة 4 ساعات للقيام بأعمال إعدام خط مياه قديم قطر 18 بوصة بشارع التحرير.

وتُهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة سوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتلك المنطقة لتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

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