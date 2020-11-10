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أخبار العالم

نتنياهو فشل وعليه التنحي.. عضو بالكنيست يهاجم حكومة إسرائيل ويدعو لانتخابات مبكرة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:50 م
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
شن عضو الكنيست ورئيس حزب يمينا ووزير الدفاع السابق نفتالي بينيت هجومًا حادًا ولاذعًا على حكومة إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو وبيني جانتس داعيًا لاستقالة الحكومة والذهاب لانتخابات مبكرة وذلك فى حوار خاص مع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الثلاثاء.

وهاجم رئيس حزب اليمين، وعضو الكنيست نفتالي بينيت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وحكومته ووزير الدفاع بيني جانتس ، بسبب أزمة وباء كورونا والإغلاق.

وطالب بنيت بالذهاب لانتخابات مبكرة مؤكدًا ان استطلاعات الرآي تؤكد فشل نتنياهو فى الاحتفاظ بمنصبة حال الذهاب لانتخابات جديدة.

وقال بنيت "حكومة نتنياهو أصبحت مدمنة للإغلاق الذي أدت نتائجه إلى مليون عاطل عن العمل ، وانهيار عشرات الآلاف من الشركات وهو يقودنا إلى إغلاق ثالث ورابع. 

وتابع بنيت "من الأفضل الذهاب إلى صناديق الاقتراع ويجب استبدال هذه الحكومة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "يجب أن يكون رئيس وزراء إسرائيل المقبل بدون اي علامات استفهام".

واستمر رئيس اليمين في مهاجمة  نتنياهو مؤكدًا انه فشل إداري وقيادي.

وأفاد أن "نتنياهو يتصرف وفقا لاعتبارات سياسية وليس وفقا لاعتبارات مهنية فيما يتعلق بوباء كورونا".

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