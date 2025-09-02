عزيز مرقة يحيي حفلا بساقية الصاوي .. اليوم

يستعد الفنان الاردني عزيز مرقة، لإحياء حفل غنائي ضخم بساقية الصاوي،اليوم، بقاعة النهر.

ومن المقرر ان يقام الحفل،اليوم، فى تمام الساعة الثامنة مساءًَا .

وكان قد قدم عزيز مرقة أولى أغنيات ألبومه الجديد، أغنية "شايفة إيه" بالتعاون مع فريق "ديسكو بيروت"، حيث قام عزيز بتصوير الأغنية هذه المرة، فى لبنان بأحد الشوارع مع رابطة جمهوره ومحبيه هناك.

وذلك بناء على دعوته لهم عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام"، وهى الدعوة التى يحرص على تقديمها عزيز لـ "الفانز" لمشاركته فى تصوير أغنياته، حيث سبق وقام بها وقدمه من قبل مع رابطة جمهوره ومحبيه بمصر، فى أغنية "ماتيجى سكة" والتى تم تصويرها في شوارع منطقة الكوربة بمصر الجديدة، بمشاركة النجمة أسماء أبو اليزيد، وهى الأغنية التى حققت رواجا كبيرا على جميع مواقع السوشيال ميديا.

عزيز مرقة وأغنية حطة ايديك

وفى يناير الماضي، طرح النجم عزيز مرقة، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو أحدث فيديو كليب لأغنية وتجربة جديدة، بعنوان "حطة إيدك" من كلمات عزيز مرقة ومحمد شافعى، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع أوركسترالى جورج قلتة، وميكس وماستر ماهر الملاخ، وإخراج بيشوى يسى، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر