11 سبتمبر.. طرح فيلم "مين يصدق" لـ زينة أشرف عبد الباقي

أعلنت منصة شاهد vip، عن طرح فيلم "مين يصدق"، والذي يعد أولى التجارب الاخراجية لـ زينة أشرف عبد الباقي، يوم 11 سبتمبر الجاري.

فيلم مين يصدق بطولة الفنان الشاب يوسف عمر والذي يجسد شخصية باسم شاب محتال يتعرف على فتاة تعاني من فقدان هويتها في الحياة، ويقنعها بالمشاركة في عمليات النصب التي يقوم بها ، ما يورطهما في العديد من المشاكل ويضع قصة حبهما على المحك.

ويشارك في بطولة الفيلم شريف منير، وجايدا منصور، ومن إخراج زينة عبد الباقي التي شاركت في التأليف مع مصطفي خالد بهجت.

ومن ناحية أخرى، تواصل زينة عبد الباقي تصوير مسلسلها مسلسل ولد وبنت وشايب ، وهو عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.



المسلسل يضم كل من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني.