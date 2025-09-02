قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمد المنصور: تكريمي في "القاهرة للمسرح التجريبي" تقدير للفنانين الكويتيين والخليجيين

محمد المنصور
محمد المنصور
قسم الفن

أكد الفنان الكويتي محمد المنصور بأن تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو في حقيقة الأمر تكريم للفنانين في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الفنان محمد المنصور إلى أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعتبر حاضنة للإبداع المسرحي العالمي وهو ليس بالأمر المستغرب على مصر التى تعتبر قبلة الفن العربي ومنارته الشامخة التى تمتاز بالريادة والتفرد. 

وقال الفنان محمد المنصور إنه يشعر بالفخر والاعتزاز لان يتزامن تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي حيث تم تكريم كوكبة من المبدعين وهم  من  (الكاميرون) المخرج تاكو فيكتور، ومن (فرنسا) الباحث والناقد المسرحي باتريك بافيز، ومن (إنجلترا) الفنان نوريس روفس، ومن (قطر) الكاتب والمنتج المسرحي حمد الرميحي، ومن (لبنان) الفنان رفيق علي أحمد، ومن (العراق) المكرمة الراحلة إقبال نعيم، وذلك تقديرًا لمسيرتهم وإسهاماتهم في إثراء الفن المسرحي.



 

وتابع الفنان محمد المنصور قائلا : بانه يجدها فرصة مناسبة للاشادة بالجهود الجبارة التى يقوم بها رئيس مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي البروفسور سامح مهرجان ومقدرته العالية على استقطاب هذا الكم المتميز من العروض المسرحية القادمة من أنحاء العالم بالإضافة لهذا العدد الرائع من الضيوف الذين يمثلون خبرات مسرحية دولية . بالإضافة لجهود عناصر اللجنة المنظمة الذين يمثلون مرحلة متفردة من التنظيم والادارة.

وفي ختام تصريحه قال الفنان محمد المنصور بانه يشعر بالفخر للحضور الخليجي الرفيع المستوى عبر مجموعة من الأعمال المسرحية التى تمثل عددا من دول مجلس التعاون الخليجي مسرحية – طوق – من المملكة العربية السعودية و- قهوة ساخنة – من مملكة البحرين و – الساعة التاسعة – من دولة قطر و – الفانوس – من دولة الامارات العربية المتحدة و- قد تطول الحكاية – من السعودية و – علكة صالح – من الامارات بالاضافة لعدد من المشاركات في جملة فعاليات المهرجان ومن بينها الندوة الفكرية .

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي محمد المنصور الفنان محمد المنصور

