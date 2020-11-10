سامح حسين يشارك متابعيه صورا جديدة عبر إنستجرام

شارك الفنان سامح حسين متابعينه صور له جديدة
عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام ".
وظهر سامح حسين في الصور مبتسما في أكثر من لقطة، و هو يتجول في أحد الشوارع.
واعتمد سامح حسين علي لوك كاجوال، مرتديا تيشيرت باللون الأزرق، مع سلسلة من الفضة.
و علق سامح حسين علي الصور قائلا " مساء التفاؤل و الرضا يااااااارب
".
كانت أحدث أعمال سامح
حسين مسرحية "المتفائل"، على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان
عادل.
مسرحية
"المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير،
و إخراج إسلام إمام و هي بطولة الفنان سامح حسين، و يشارك في بطولتها أيضا سامي
مغاوري، و سهر الصايغ، و أشرف عبد الغفور، و مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى
هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، و استعراضات ضياء شفيق، و أغاني طارق
علي.