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فن

سامح حسين يشارك متابعيه صورا جديدة عبر إنستجرام

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك الفنان سامح حسين متابعينه صور له جديدة عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام ".

 

وظهر سامح حسين في الصور مبتسما في أكثر من لقطة، و هو يتجول في أحد الشوارع.

 

واعتمد سامح حسين علي لوك كاجوال، مرتديا تيشيرت باللون الأزرق، مع سلسلة من الفضة.

 

 

و علق سامح حسين علي الصور قائلا " مساء التفاؤل و الرضا يااااااارب ".

 

 

كانت أحدث أعمال سامح حسين مسرحية "المتفائل"، على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

 

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، و إخراج إسلام إمام و هي بطولة الفنان سامح حسين، و يشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، و سهر الصايغ، و أشرف عبد الغفور، و مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، و استعراضات ضياء شفيق، و أغاني طارق علي.

 

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