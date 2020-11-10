رئيس جامعة بني سويف يبحث مشكلات كلية التربية للطفولة المبكرة





تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم ، عدد من الكليات في زيارة مفاجئة ، حيث زار كلية التربية للطفولة المبكرة وترأس اجتماع مجلس الكلية، بحضور عميد الكلية الدكتور محمد حسين والوكلاء وأعضاء المجلس.





وفي بداية المجلس، تم الترحيب بأعضاء المجلس، وناقش في استهلال الجلسة سير العمل داخل الكلية والمشكلات التي تعوق العمل ووجه بسرعة حلها، كما استمع إلى الحلول والمقترحات التي اقترحها أعضاء هيئة التدريس وذلك وفق الخطة الاستراتيجية للجامعة، وتمت مناقشة بنود محضر الجلسة.





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وأكد الدكتور منصور على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والاهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، مشيرًا إلى ضرورة رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن مترين بين كل فرد والآخر.





جدير بالذكر، أن الدكتور منصور وجه بضرورة تشكيل لجنة لحث الطالبات على تنفيذ القرار الخاص بمحو الأمية ومتابعة الطالبات في التنفيذ لمحو أمية 8 من كبار السن حتى لا يتأخر إصدار شهادات التخرج لهن كما أصدر تعليمات بضرورة تطبيق خطة التعلم بنسب الحضور المقررة، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.