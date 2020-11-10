"تصديري مواد البناء": 242 مليون دولار صادرات "الزجاج ومصنوعاته" خلال 9 شهور

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية تراجع صادرات الزجاج ومصنوعاته خلال الفترة "يناير- سبتمبر" من العام الحالي بنحو 21% مسجلا 242 مليون دولار مقابل 306 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس اليوم الثلاثاء، أن صادرات الألياف الزجاجية بما فيها "صوف الزجاج ومصنوعاتها كالخيوط والنسيج" بلغت ما قيمته 144.15 مليون دولار، فيما بلغت صادرات أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة، المطبخ، التواليت، للمكتب، للتزيين الداخلي أو استعملات مماثلة بقيمة 70 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من "الزجاج المتحصل عليه بالتعويم فلوت وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين، ألواح أو صفائح" ما قيمته نحو 20.8 مليون دولار.





وسجلت صادرات "الزجاج غير المشغول، بشكل كرات" نحو 5.1 مليون دولار، و"الزجاج المصبوب والزجاج المرقق، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة" نحو 558 ألف دولار، وصادرات "مصنوعات أخرى من زجاج" ما قيمته 421 ألف دولار، و"نفايات الزجاج المسحوقة وغيرها من فضلات ونفايات الزجاج" نحو 11 ألف دولار.





وأوضح التقرير انه تم خلال الفترة"يناير-سبتمبر" 2020 تم التصدير لنحو 98 دولة منهم دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت: "بيرو-السلفادور-البوسنة والهرسك-نيكاراجوا- كوسوفو-سويسرا-المالديف".





وأشار إلى أن نحو 9 دول استحوذت على 65% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتها الولايات المتحدة الامريكية التي استحوذت على 16% من اجمالي الصادرات بما قيمته 39.29 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية تركيا بنحو 31.5 مليون دولار، وجاءت هولندا في المرتبة الثالثة بنحو 15.8 مليون دولار، تلاها إيطاليا بنحو14.6 مليون دولار.





وبلغت صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته خلال 9 شهور إلى السودان ما قيمته 14.2 مليون دولار، وإلى إسبانيا 11.53 مليون دولار، واحتل المغرب المرتبة السابعة من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري بما قيمته 9.6 مليون دولار، تلته الجزائر بنحو 8.7 مليون دولار، وجاءت بولندا في المرتبة التاسعة بما قيمته 6.6 مليون دولار، تلتها بريطانيا وشمال إيرلندا بنحو 6.463 مليون دولار.