أبوالمكارم: نستهدف زيادة الصادرات للسوق الأفريقية إلى 1.5 مليار دولار خلال 2021

توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن تتجاوز صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بنهاية العام الحالى نحو 5.6 مليار دولار.





قال إن الصادرات للسوق الأفريقية وحدها تستأثر بنحو1.250 ملياردولار معربا عن عدم رضائه بهذا الرقم من الصادرات واصفا إياه بالتواضع لأن الإمكانيات التصديرية للشركات المصرية تؤهلها للأكثر من هذا الرقم استنادا للمستوى المرتفع من الجودة والفرب الجغرافى مقارنة بمنافسينا إضافة إلى سلسلة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية يتمتع بموجبها المنتج المصري بالعديد من المزايا التفضيلية.





كما كشف أبو المكارم أنه بعد اقامة اكثر من مركز لوجيستي فى كينا وغانا مطلوب التركيز خلال خلال الفترة القادمة على إقامة عدد آخر من المراكز فى عدد من الدول الأفريقية الأخرى.





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وطالب ابو المكارم بالبدء فى التفاوض حول عدد جديد من الاتفاقيات التجارية التى من شانها خدمة النفاذ بالصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية فى اسواق جديدة مشيرا الى انه لم يتم ابرام اية اتفاقيات جديدة خلال الفترة الماضية.





وقال ان الفترة القادمة تتطلب العمل على التوازى مابين تفعيل الاتفاقيات القائمة والتفاوض حول اتفاقيات جديدة .





ونوه الى ما واجهه المصدرين خلال الفترة الماضية من توقف بعض الدول من اعضاء الكوميسا للاتفاقية معربا عن تقديره للدور الذى لعبته المكاتب التجارية فى حل هذة المشكلة كما حدث فى كينيا الا انه اشار الى انه قد تحدث بعض المشاكل التى تستوجب التحرك السريع ويتم هذا من خلال مجهودات شخصية بمخاطبة الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى الدول التى تعانى فيها الصادرات من مشاكل وقد يتم تسويه وحل هذة المشاكل بشكل شخصى وقد يكون بعض التعطيل لدخول الصادرات مرجعه اسباب سياسية تستوجب تدخل حكومى وهو مايتطلب العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية فى كل دولها.



