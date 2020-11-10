AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أبوالمكارم: نستهدف زيادة الصادرات للسوق الأفريقية إلى 1.5 مليار دولار خلال 2021

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:13 م
افريقيا
افريقيا
Advertisements
ولاء عبد الكريم
توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن تتجاوز صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بنهاية العام الحالى نحو 5.6 مليار دولار. 

قال إن الصادرات للسوق الأفريقية وحدها تستأثر بنحو1.250 ملياردولار  معربا عن عدم رضائه بهذا الرقم من الصادرات واصفا إياه بالتواضع لأن الإمكانيات التصديرية للشركات المصرية  تؤهلها للأكثر من هذا الرقم استنادا للمستوى المرتفع من الجودة والفرب الجغرافى مقارنة بمنافسينا إضافة إلى سلسلة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية يتمتع بموجبها المنتج المصري بالعديد من المزايا التفضيلية.

كما كشف أبو المكارم أنه بعد اقامة اكثر من مركز لوجيستي فى كينا وغانا مطلوب التركيز خلال  خلال الفترة القادمة على إقامة عدد آخر من  المراكز فى عدد من الدول الأفريقية الأخرى.

اقرأ أيضا:

وطالب ابو المكارم بالبدء فى التفاوض حول عدد جديد من الاتفاقيات التجارية التى من شانها خدمة النفاذ بالصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية فى اسواق جديدة مشيرا الى انه لم يتم ابرام  اية اتفاقيات جديدة خلال الفترة الماضية.

وقال ان الفترة القادمة تتطلب العمل على التوازى مابين تفعيل الاتفاقيات القائمة والتفاوض حول اتفاقيات جديدة .

ونوه الى ما واجهه المصدرين خلال الفترة الماضية من توقف بعض الدول من اعضاء الكوميسا  للاتفاقية معربا عن تقديره للدور الذى لعبته المكاتب التجارية فى حل هذة المشكلة كما حدث فى كينيا الا انه اشار الى انه قد تحدث بعض المشاكل التى تستوجب التحرك السريع  ويتم هذا من خلال مجهودات شخصية بمخاطبة  الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى الدول التى تعانى فيها الصادرات من مشاكل وقد يتم تسويه وحل هذة المشاكل بشكل شخصى وقد يكون بعض التعطيل لدخول الصادرات مرجعه اسباب سياسية تستوجب تدخل حكومى وهو مايتطلب العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية فى كل دولها.

لفت أبو المكارم الى ان الفترة الحالية وما خلفه كوفيد-19 من تداعيات سلبية على حركة التجارة العالمية جعل واحد من اهم التحديات التى تواجهنا حاليا هو  منصات البيع الالكترونية حيث اصبح الغالبية من الشركات المصدرة تعمل من خلالها وانطلاقا من هذا اصبح هناك حاجة قوية لاقامة منصة للبيع الالكترونى لافريقيا شريطة ان تتسم باليسر وسهوله الاستخدام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التجارة: انضمام 34 شركة في مصر لاتفاقية الكويز للتصدير إلى أمريكا باستثمارات مليار جنيه

أبو المكارم: نحتاج نقلة نوعية لدعم الصادرات لتحقيق 100 مليار دولار في 3 سنوات

بعد انطلاق المفاوضات بين مصر وبريطانيا لعقد اتفاق تجارى ثنائى.. رجال أعمال: خطوة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.. ويؤكدون: ستمنح القاهرة الاستحواذ على واردات لندن من الحاصلات الزراعية

أبو المكارم: خفض سعر الغاز للصناعات الكيماوية ليس رفاهية

التصديري للكيماوية: 5.4 مليار دولار صادرات متوقعة بنهاية العام الحالي

ترشيحاتنا

استبعاد أحمد أحمد.. شوبير يكشف فرص أبو ريدة في الفوز برئاسة الكاف حال ترشحه

أخبار الرياضة| فشل صفقة الأهلي السوبر.. وسيراميكا كليوباترا: لا صحة للأرقام المتداولة حول صفقات الموسم الجديد.. وموقف ترشح أحمد سليمان بانتخابات الزمالك

تركي آل الشيخ لـ آمال ماهر: كتبت أغنية أتمنى أن أسمعها بصوتك قريبا

لا يذهب إلى المدرسة .. أعراض تؤكد إصابة طفلك بـ كورونا

مرشح جديد يعلن خوض انتخابات رئاسة الكاف 2021

شيرين عبد الوهاب عن شائعة طلاقها:احنا بألف خير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحاضرة رغم الغياب.. عبلة كامل رحلة نجاح في صمت

سيات ليون seat leon 2021 الجديدة كليا قريبا في مصر.. فيديو وصور

بـ مكالمة فيديو.. طفلة 5 أعوام تنقذ حياة والدتها بعد تعرضها لنوبة صرع