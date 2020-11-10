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اقتصاد

رانيا المشاط: تغيير كبير في الفكر العالمي نحو التحول للاقتصاد الأخضر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:55 م
رانيا المشاط
رانيا المشاط
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ولاء عبد الكريم
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ان أداء السياحة المصرية حتى ديسمبر 2019 حقق نموا بنسبة 66% خلال توليها حقبة الوزارة آنذاك وهو ما يؤكد التوقعات بعودة قوية لمصر على الخارطة السياحية حال زوال وباء كوفيد-19.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى لفعاليات اليوم الثاني من أسبوع مصر الافتراضي الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA وغرفة التجارة المصرية البريطانية EBCC، والذي تمتد فعالياته على مدار أربعة أيام من 9 وحتى 12 من نوفمبر الحالي كبديل لبعثة طرق الأبواب التجارية التي تقوم عليها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في نسختها الخامسة هذا العام.


وعلى صعيد العلاقات الدولية والتعاون بين بلدان العالم، أكدت المشاط على كوفيد-19 أحدث تغييرا جذريا في الفكر العالمي ومقاربة التعاون الدولي لأنه خلق حاجة ملحة لزيادة سبل التعاون والمؤازرة بين الدول للخروج من هذه المحنة التي ألقت بظلالها على جميع بلدان العالم.

ولفتت المشاط إلى أن الدول الآن تتجه إلى ما يعرف بالاقتصاد الأخضر استجابة لتحقيق مطالب استدامة الموارد الاقتصادية وموارد البيئة.

وأشارت، إلى تركيز وزارة التعاون الدولي المصرية على تحقيق أهداف واضحة ومعلنة في ثلاثة محاور وهي تنمية العلاقات التعاونية بين القطاعات من خلال منصة موحدة وقياس مدى تمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما وضعتها الأمم المتحدة ودعم فرص التعاون الدولي والشراكات مع كبرى الدول ذات المصلحة المشتركة.

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