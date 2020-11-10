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مرأة

بإطلالة لافتة .. مي عمر تبهر متابعيها على إنستجرام داخل السيارة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:18 م
مي عمر
مي عمر
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نهى هجرس
نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة ولافته تبرز جمالها.

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وظهرت بها مي عمر، ببنطالا كلاسيكيا باللون الأبيض، ومرتديه معه جاكيت دون اكمام باللون الأبيض ليبرز عن رشاقتها، ووضعت إيشارب حول العنق بألوان مختلفة ليضيف لمسة جمالية لإطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر في المكياج على الالوان الترابية الناعمة، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال انوثتها، ووضعت نظارة شمسية باللون الأبيض.

كما تركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه لتتناسب مع ظهورها الجذاب.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها اللافته الناعمة.
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لؤلؤ Soon 🖤

A post shared by Mai Omar (@maiomar_) on

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