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أخبار البلد

فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ 5 مسنين و10 أطفال في السويس وبورسعيد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم-عبدالوكيل ابوالقاسم
في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة سبل الرعاية لأطفال وكبار بلا مأوى، تمكن فريق أطفال وكبار بلا مأوى من إنقاذ 5 مسنين بلا مأوي في السويس وبورسعيد.

وتبين للفريق أن المواطن (أ.ح 65 عامًا) يقيم بصفة دائمة بجوار مدرسة قاسم أمين بالاربعين بمحافظة بورسعيد، حيث يرفض أولاده إقامته معهم وقام الفريق باتخاذ اللازم ونقله لدار "أمي وأبي" لرعاية الكبار بلا مأوي.

وقام الفريق أيضا بانقاذ المواطن (ع.ز 58 عاما) كان مقيما بحديقة الخالدين بالسويس بسبب مشكلات اقتصادية أدت الي عدم قدرته علي دفع الايجار وتم عمل فحص طبي لضمان خلوه من الامراض وتم نقله لدار "امي وأبي". 

وقام الفريق كذلك بانقاذ المواطن (ا.إ  72 عاما) تم العثور عليه اثناء البحث الميداني بميدان الاربعين وتبين انه مقيم بالشارع بعد وفاة شقيقته وليس له مأوي وتم إلحاقه بدار "أمي وأبي".

كما قام الفريق أثناء بحثه في حي شرق ببورسعيد بالعثور علي المواطن (ش.م 72 عاما)، حيث كان مقيما بحديقة السلام لعدم وجود مأوى له وتم الحاقه بدار "حياة كريمة" ببورسعيد.

وأنقذ الفريق أيضا المواطن (و.ل  39 عاما) كان مقيما ببورفؤاد  ودائم التواجد بالشارع بسبب ضربه من والده وهروبه المستمر وتم التوجه لمستشفي النفسية والعصبية، ثم التوجه لمستشفي الزهور لعمل فحوصات طبية، وذلك بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وتم ايداعه بدار "رسالة قد الحياة" ببورسعيد.

وفي ذات الاطار، أنقذ الفريق 10 اطفال بلا مأوي في السويس وبورسعيد وتم إيداعهم في دور الرعاية بالمحافظتين.
فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ 5 مسنين و10 أطفال في السويس وبورسعيد
فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ 5 مسنين و10 أطفال في السويس وبورسعيد
فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ 5 مسنين و10 أطفال في السويس وبورسعيد

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