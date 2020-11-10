تبطين ترعة جنابية البستان بطول ٥٢٠٠ متر في جنوب الأقصر.. صور

تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بجنوب الاقصر ، والمهندس يحيى يوسف مفتش الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري بإسنا، والمهندس محمد حسين علي مدير هندسة ري الأقصر، بدء أعمال مشروع تبطين ترعة جنابية البستان بطول ٥٢٠٠ متر، وترعة السلامية بطول ٩٠٠٠ متر بمركز الطود.





وذلك ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية.





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ياتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل نطاق مدنهم .





وأوضح المهندس محمد حسين علي مدير هندسة ري الأقصر، أن تلك الأعمال تأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وخطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع لترشيد استخدام الموارد المائية على مستوى الجهمورية، لافتا إلى أن مدة التنفيذ المقررة هي ثمانية شهور بدايَة من أول شهر نوفمبر الجاري، ويتم التبطين للترع بالمواد الخرسانية.



