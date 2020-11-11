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فن

رزان مغربي تنصح جمهورها من على حمام السباحة: "كن أصليا ورائدا"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:35 ص
رزان المغربي
رزان المغربي
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ندى فكرى
نشرت الفنانة رزان المغربي صور جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت رزان في الصورة على حمام السباحة وعلقت قائلة: "الأشياء التي تقوم بها تشكل حياتك كن أصليًا كن رائدًا وكن حقيقيًا"

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- قمر يا رزان 
-  دي احلي حاجة
- وحشتينا

يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة إم بي سي مصر. 

وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفة أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كدة هيقتلني.

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