رزان مغربي تنصح جمهورها من على حمام السباحة: "كن أصليا ورائدا"

صور جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت رزان في الصورة على حمام السباحة وعلقت قائلة: "الأشياء التي تقوم بها تشكل حياتك كن أصليًا كن رائدًا وكن حقيقيًا"

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- قمر يا رزان

- دي احلي حاجة

- وحشتينا

يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة إم بي سي مصر.



