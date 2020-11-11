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محافظات

لمتابعة تنظيم العمل.. حملة على المصالح الخدمية بكفر شكر.. صور

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:49 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بتنظيم حملة على المصالح الحكومية والخدمية، وذلك بعد توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.




وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الحملة تأتى فى إطار استمرار متابعة ومراقبة جميع المصالح والجهات الخدمية للوقوف على مدى التعامل مع المواطنين، حفاظا على حقوقهم فى تلقى الخدمات. 


وأضاف أن الحملة شملت متابعة نظام عمل الجهات الخدمية الوحدة الصحية بالوحدة المحلية بأسنيت والجمعية الزراعية وكذا الشئون الاجتماعية ومبنى الوحدة المحلية ذاتها، وتم رصد عدد من المخالفات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتابع: "إننا نستهدف المتابعة والمرور على الجهات والإدارات الخدمية للوقوف على مدى تقديم الخدمات لأهالينا المواطنين وحسن التعامل وإنهاء مصالحهم فى سهولة ويسر طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة لشعورهم بالرضا التام". 


وأكد أهمية العمل على تطوير نظام الخدمات بالمدينة، واستطرد: "نسعى لإنجاز جميع المشروعات الخدمية التى تتم على أرض المركز والمدينة، وذلك من خلال الدعم المستمر من قبل محافظ القليوبية لدخولها الخدمة قريبا لراحة وخدمة أهالينا المواطنين".
 

وكان المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، أكد على متابعة أعمال لجنة الخلسة لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد فواتير استهلاك المياه لفترات طويلة وضبط الوصلات المخالفة.


وقرر مجاهد تشكيل لجنة من القطاع التجاري بفرع مدينة الخصوص للمرور والتفتيش على المشتركين بالمدينة لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة والتي يلجأ إليها البعض هروبا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل أو لسرقة المياه أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات.
لمتابعة تنظيم العمل.. حملة على المصالح الخدمية بكفر شكر.. صور
لمتابعة تنظيم العمل.. حملة على المصالح الخدمية بكفر شكر.. صور
لمتابعة تنظيم العمل.. حملة على المصالح الخدمية بكفر شكر.. صور

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