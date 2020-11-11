AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى وفاته.. أشهر أعمال المؤلف الكبير سعد الدين وهبة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
المؤلف سعد وهبة و
المؤلف سعد وهبة و زوجته سميحه ايوب
Advertisements
مريم عزت
يوافق اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، ذكرى وفاة الـمؤلف المسرحي والسيناريست محمد سعد الدين وهبة. 

اقرا أيضا :

كتب سعد وهبة عددا كبيرا من الأعمال السينمائية الناجحة والكبيرة منها، مراتي مدير عام وأدهم الشرقاوي وأرض النفاق والزوجة الثانية، أريد حلا. 

كما أن له عدد كبير من الأعمال المسرحية الكبيرة المرتبطة بـ اسمه، والتي شهدت نجاحًا كبيرًا منها، المحروسة وسكة السلامة وكفر البطيخ والحيطة بتتكلم. 

والجدير بالذكر ان السيناريست سعد وهبة تزوج من الفنانة الكبيرة سميحة أيوب ، وهى صاحبة ثاني أطول مسيرة فنية في تاريخ السنيما المصرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليوناردو دي كابريو على الشاطئ مع صديقته

سميحة أيوب تكشف تفاصيل عودتها إلى المسرح

في عيد ميلاد ليوناردو دي كابريو.. فارق عمر صادم بينه وبين حبيبته كاميلا مورون

ترشيحاتنا

طريقة عمل بلح الشام.. بالسميد وبدون نشا

ترامب يطيح بمسئوليه المشاغبين ويحيط نفسه بالمخلصين في وزارة الحرب

الرئيس السيسى: مصر تقف إلى جانب اليونان ضد أي تصعيد في إطار احترام القانون الدولي.. فيديو

زوجة علاء علي في ذكراه الأولى: كانت حياته الكرة.. "فيديو خاص"

هل العجل الصغير يجزئ عن الخراف في العقيقة.. أمين الفتوى يجيب

أحمد حسن "الصقر" يكشف حقيقة ترشحه لـ اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مواصفات وأسعار النسخة الأكثر مبيعا من نيسان في التاريخ

بعيدا عن الأكشن.. لحظات رومانسية لـ توم كروز في كواليس Mission Impossible 7

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة