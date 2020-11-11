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السيسي: مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة بالأديان.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ياسمين القصاص
قال الرئيس السيسي، إنه يسجل ويتوافق مع رئيس جمهورية اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، فى أن مكافحة الإرهاب والتطرف ليس مرتبطة بالأديان، ولا تخص أى دين، ولكن تتعلق بالتطرف الفكرى الذى تعانى منه جميع المجتمعات.

ووجه الرئيس السيسى، خلال استضافته فى المقر الرئاسى بأثينا، الشكر لرئيسة جمهورية أثينا على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، قائلًا: "اشكرك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أنه زار اليونان ثلاثة مرات خلال السنوات الخمسة الماضية  مما يعكس قوة العلاقات بين البلدين.


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية.


وحول هذا الأمر، أكد عدد من اعضاء مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه رئاسة الجمهورية أصبح العالم أجمع يفتح أبوابه لمصر اقتصاديا وسياسيا، والزيارات الأخيرة خير دليل على ذلك من ضمنها زيارة اليونان الأخيرة التى تتيح فرصة لفتح مجالات متعددة بين مصر واليونان للتعاون.

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