السيسي: مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة بالأديان.. فيديو

قال الرئيس السيسي، إنه يسجل ويتوافق مع رئيس جمهورية اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، فى أن مكافحة الإرهاب والتطرف ليس مرتبطة بالأديان، ولا تخص أى دين، ولكن تتعلق بالتطرف الفكرى الذى تعانى منه جميع المجتمعات.





ووجه الرئيس السيسى، خلال استضافته فى المقر الرئاسى بأثينا، الشكر لرئيسة جمهورية أثينا على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، قائلًا: "اشكرك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أنه زار اليونان ثلاثة مرات خلال السنوات الخمسة الماضية مما يعكس قوة العلاقات بين البلدين.







