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برلمان

نائبة: نتمنى أن يساهم لقاح شركة فايزر في علاج فيروس كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن لقاح كورونا الذى أعلنته شركة "فايزر"، أثبت نجاحه بنسبة 90%، وتمت تجربته على 3 مراحل، وأثبت نجاحه فى المرحلة الثالثة.

وأعربت "نصر"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، عن أمنيتها في أن يساهم هذا اللقاح فى علاج فيروس كورونا الذى أصبح وباءً عالميًا، مؤكدةً أن مصر ستحصل على هذا اللقاح حال إثبات نجاحه بشكل كبير.

وكانت شركة فايزر كشفت عن أن بياناتها الأولية أظهرت أن لقاح كورونا - كوفيد 19 الخاص بها قد يكون فعالًا بنسبة 90٪ - وهو نصر تم الإعلان عنه بعد 48 ساعة فقط من خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن والذي اصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية. 

وتعد شركة فايزر، التي طورت اللقاح مع شركة "بيو إن تك" الألمانية للأدوية، أول من أصدر بيانات ناجحة بناءً على تحليل مؤقت من تجربة سريرية واسعة النطاق.

وكانت شركة فايزر ذكرت في البداية إنها ستعرف ما إذا كان لقاحها ساري المفعول بحلول أكتوبر، لكنها غيرت هذا الجدول الزمني الشهر الماضي لتقول إنها تتوقع الحصول على إذن أمريكي من إدارة الغذاء والدواء في الأسبوع الثالث من نوفمبر لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ. 

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