ماذا حدث في ندوة تكريم محسن أحمد بـ الإسكندرية السينمائي؟.. نجوم الفن يروون كواليس أعمالهم مع مدير التصوير

أقيمت اليوم، ندوة تكريم مدير التصوير الكبير محسن أحمد خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة ، وأدارتها غادة عصفور. وجاء هذا وسط اجراءات صحية مشددة، كما حرص عدد من النجوم على التواجد بالندوة منهم الفنان الكبير عزت العلايلي، والمخرج مجدي أحمد علي، والفنان محمود حميدة وصلاح عبد الله.









في بداية الندوة عرض فيلم يحكى عن المشوار الفني الكبير الذي قدمه محسن أحمد، واستعرض مجموعة من أعماله، إضافة إلى حديث بعض النجوم عنه منهم الفنان هاني شاكر الذي حرص على توجيه رسالة له يهنئه فيها على التكريم.









كما أعرب محسن أحمد عن سعادته بتكريم المهرجان له، موضحا أنه ينحني في تلك اللحظة لكل أساتذته الذين عمل معهم، وخص بالذكر الفنان الكبير عزت العلايلي، وسمير سيف، وخيري بشارة ومحمد خان، وصلاح أبو سيف، و هذا منحة كبيرة له.









ولفت إلى أنه وقف على باب المهرجان في بداياته، وقال له الناقد سامي السلاموني إنه يستحق تكريما كبيرا لكنه مازال صغيرا، وهذا أزعجه كثيرا، وأخبره ماذا إذا مت الآن، منوها أنه فخور لتواجده حاليا بالمهرجان ويكرم على مشواره الفني.









كما أهدى تحية خاصة لصديقه بهاء النقاش الذي دعمه كثيرا في مشواره الفني، ولكنه توفى مؤخرا في حادث سير.









وأكد محسن أحمد أنه كتب مقالا عن السادة "الأسطوات" موجها الشكر إلى المتواجدين كبار المهنة الذين تعاملوا معه بأبويه وساعدوه لكي يدخل في عالم التصوير، ويتعامل مع كل المواقف الصعبة ويسيطر على انفعالاته، متمنيا لو تم تكريم أصدقائه وكبار المهنة منهم سالم أمين، ومحمود شعبان.









كما وجه رسالة إلى الشباب الخريجين الذين يريدون أن يكونوا مديري تصوير مرة واحدة، قائلا:" أن عليهم أن يبدأوا كمساعدين في البداية لكى يكتسبوا الخبرة، ويعرفوا كيف يتعاملون مع الصورة بشكل جيد ويصبحون متمكنين من أدواتهم.









وتحدث محسن أحمد عن نشأته بحى السيدة زينب، قائلا:" إن المنطقة ضمت كبار النجوم، فمنزله القديم قريب جدا من السينما الصيفي، وفكر في أن يأتي بمرآة كبيرة لكي تعكس له صورة السينما ويشاهد العمل، بعد أن كان يسمعه فقط، متذكرا أنه كان هناك صديق له قريب من السينما ويذهب له دائما ليشاهد بعض الأفلام من مطبخ صديقه، الذي كان مواجها للسينما.









وحكى المخرج عمر عبد العزيز عن ذكرياته مع مدير التصوير محسن أحمد، قائلا:" إنهم قدموا سويا فيلما يحمل اسم القاهرة 96 ولكنه لم يخرج للنور لأنه كان ضد سياسة الدول متمنيا لو كان يراه الآن، وبالفعل محسن أحمد صديق مقرب له كثيرا، وهما الاثنان جزء واحد".









وقال الفنان محمود حميدة إن "محسن" هو أول من عرفه الفرق بين الضوء والنور، لافتا إلى أنه لم يكن يعرف أن محسن يدرس بمعهد السينما.









كما روى عن واقعة حدثت معه، موضحا أن محسن أحمد رشح مدير التصوير طارق التلمساني ليكون متواجدا بفيلم عفاريت الأسفلت ولكن المخرج أسامة فوزي قال إن هذا لن يحدث بسبب وجود خلاف بينهم، ولكن أصر محسن على تواجد التلمساني بالعمل، ونفذه بالفعل وذاب الخلاف بينهما بعد اليوم الأول.









أما الفنان عزت العلايلي، فقال:" إنه كان يتمنى العمل مع مدير التصوير الكبير محسن أحمد، ليقاطعه "محسن" وأخبره أنهما عملا سويا بالفعل في فيلم "الفاس في الراس" ولكنه لا يتذكر الأمر.









فيما قال الفنان صلاح عبدالله إن سعادة الفنان وحزنه مرتبط بالآخرين، ومدير التصوير محسن أحمد يمثل له شيئا كبيرا، معبرا عن فخره بعمله معه في عدد من الأفلام المهمة في مشواره الفني منهم "دم الغزال"، "الشبح" و"أبو العربي"، مؤكدا أنه يعشق تلك الأفلام خاصة "دم الغزال" الذي تواجه فيه مع الفنان نور الشريف.









ووجه مجدي أحمد علي التحية للأمير أباظة على إقامته المهرجان، موضحا أن هناك فكرة نشأت بالمهرجان منذ أعوام وهى البحث عن مشاريع مهمة للقامات الكبيرة التي تتواجد بالمهرجان، مؤكدا أن محسن أحمد عمل معه في أحد أعماله بلا مقابل، و الفيلم من المقرر أن يعرض في الدورة القادمة من مهرجان الإسكندرية.









وحكى عن بداياته مع مدير التصوير محسن أحمد، قائلا:"إنها بدأت بمشاجرة، ولكن بعد ذلك أحبه جدا، كما يستمتع بالعمل معه، لافتا إلى أنه يبذل محهودا كبيرا لخروج صورة بشكل رائع، فكل صوره التي تواجدت بالافلام وأعماله ساحرة، وتظهر للجمهور أنها بسيطة، لكن في تركيبتها صعبة جدا".









المهرجان يكرم في دورته الـ٣٦ كلا من الفنان الكبير عزت العلايلى، كما أن دورة هذا العام تحمل اسمه، ويكرم المهرجان أيضا الفنان الكبير صلاح عبد الله، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، ومدير التصوير محسن أحمد والفنانة الكبيرة رغدة.