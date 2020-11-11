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بعد الإعلان عن لقاح فايزر.. مكافحة كورونا: هناك أمل في القضاء على الوباء.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:46 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاني حسين
قال  الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك أملاً فى القضاء على وباء كورونا بعد الإعلان عن لقاح فايزر وغيره من اللقاحات التي اقترب من إنهاء التجارب الخاصة بها.

وأضاف  حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "مصر تشارك في  التجارب السريرية على اللقاح الصيني".

وتابع حسام حسني: "3 آلاف متطوع للمشاركة في التجارب السريرية حتى الأن في مصر على اللقاح الصيني".

وأكمل حسام حسني: "فيروسات كورونا تعتبر فيروساً حيوانياً ينتقل من حيوان الى انسان ثم من انسان إلى انسان ".

وتابع حسام حسني :"  العالم باكمله يشهد زيادة قياسية في أعداد المصابين بفيروس كورونا "، مضيفا:"  فيروس كورونا يصيب الفئات العمرية الشابة النشطة في المجتمع  التي تعتبر أكثر عرضة للإصابة ".

 وأكمل حسام حسني:"  من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".

 ولفت حسام حسني: "هناك أمل لنهاية وباء كورونا بعد الإعلان عن لقاح فايزر  للقضاء على فيروس كورونا وغيره من اللقاحات".

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