AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القرضاوي الكذاب.. الباز يكشف صمت الإخوان عن الإساءة للرسول خلال حكمهم.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:26 م
القرضاوي
القرضاوي
Advertisements
إسراء صبري

قال الإعلامي محمد الباز، إن موقف مصر الرسمي، وموقف الأزهر الشريف، وخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى إلى تغيير موقف الغرب من الإسلام في أزمة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وقتل المدرس الفرنسي.

وتابع خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن عام 2012 ظهر فيلم في الولايات المتحدة يسيء إلى الرسول صلي الله علية وسلم بطريقة بالغة، معقبا: وقتها كان الإخوان يحكمون مصر ولكنهم لم يتحركوا وباعوا الرسول ولم يشجبوا أو يدينوا الفيلم.

وأكمل: القرضاوي والذي يعتبر الفقيه الأكبر لدي الإخوان كان يتحدث عن الفيلم بكل هدوء وبدون أي موقف.

وعرض فيديو للقرضاوي يتحدث فيه عن الإساءة للرسول، حيث قال القرضاوي خلاله إن الفيلم عرض على الإنترنت فقط وكان يمكن ان نقابله بالإعراض 

وواصل قائلاً: أنا عمري ما شوفت راجل ضلالي زي القرضاوي، وأطلق عليه لقب "مسيلمة الكذاب القرضاوي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفراد| الباز يكشف الرأس الكبير الممول لقنوات الإخوان الإرهابية.. شاهد

محدش هيمنعنا من الاحتفال .. محمد الباز يعلق على حديث دار الإفتاء .. فيديو

محال تجارية فى الكويت تعلن مقاطعتها لبضائع ومنتجات فرنسا

تامر أمين يلقن المسيئين للرسول درسًا على الهواء .. فيديو

معتز الخصوصي يكتب: شكرًا مولانا الطيب.. تحدثت فأصبت

لا نرد بالشتائم وعلينا مقاطعة الفن المبتذل.. تعليق قوي من محمد صبحي على الإساءة للرسول

ترشيحاتنا

خاص| تفاصيل مفاوضات الاهلي مع بدر بانون حتى إنهاء التعاقد.. وسر كارتيرون

تفاصيل ضبط المتهم بالإساءة للرسول وازدراء الأديان بالإسماعيلية .. شاهد

الجيش الإثيوبي يعلن شن ضربات جوية على أهداف في إقليم تيجراي

أحمد علاء يفاجئ زوجته بأغنية في حفل الزفاف

أغلى صفقات الأهلي في التاريخ.. ما هو ترتيب الدولي المغربي بدر بانون بالقائمة؟

قعيدة.. الباز يعرض فيديو لشاب يطرد أمه بشكل مهين في الشرقية|شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التورتة السريعة.. خطوة بخطوة

خلال تكريمه .. محمد صلاح "الملهم" : الخطيب ألهمني .. ونعد جماهير مصر بإسعادهم .. وأدعو الأهلي والزمالك لنبذ التعصب

دوري أبطال إفريقيا .. محمد صلاح: نهائي مصري يدعو للفخر