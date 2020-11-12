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أخبار العالم

التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية. 

وفي وقت سابق، أعلن التحالف أنه اعترض قاربين محملين بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون في اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي الماكلي، "قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأربعاء (11 نوفمبر 2020م) محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة".

وأضاف العميد المالكي، أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيّن العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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