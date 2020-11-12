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رياضة

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لـ مصطفى محمد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:20 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
وجه احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، رسالة لـ مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك. 

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏فرود مصر الاول خدها كعب داير و ربنا اداله من وسع علشان تعب".

وكشف الإعلامي محمد فاروق عن مفاوضات عرض نادي بيراميدز للتعاقد مع ثنائي الزمالك مصطفى محمد وعبد الله جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "بيراميدز تقدم بعرض رسمي لشراء الثنائي مصطفى محمد وعبدالله جمعة في الموسم المقبل نظير مبلغ 5 ملايين دولار، تشمل 4 ملايين دولار لمصطفى محمد إلى جانب مليون دولار قيمة بيع عبدالله جمعة".

وقال فاروق: "عرض مسئولو بيراميدز دفع قيمة الصفقة على 4 أقساط على أن يحصل الزمالك على القسط الأول فور توقيع العقود وباقي الأقساط على مدار 9 شهور بمعدل قسط كل 3 شهور".


وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه النادي الأهلي في مواجهة تحدث للمرة الأولى في التاريخ بين الفريقين في آخر مراحل البطولة.

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