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أخبار البلد

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. بشأن المترو وقطاع الكهرباء

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:19 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ 3 يوينو 2020.


كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 يونيو 2020

إقرأ أيضاً:

ونشر القراران في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس.
السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. بشأن المترو وقطاع الكهرباء

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