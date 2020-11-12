AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: استخراج 1466 شهادة قياس مستوى مهارة لمزاولة حرفة ببني سويف

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:35 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 736 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج كارنيه مزاولة الحرفة لـ 730 عاملا، فضلا عن تعيين 831 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 4 من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1822 شابًا.


تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد طلعت، مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أكتوبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 537 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات على 257 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر التفتيش  عن تحرير 40 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون.


وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 7 آلاف جنيه لـ عاملين، فضلًا عن تسجيل 137 عاملا غير منتظم جديد بالوحدة،  وصرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 916 عاملًا من المسجلين بإجمالى مبلغ 462 ألفا و500 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تعيين 343 شابًا واستخراج 384 شهادة قياس مستوى مهارة ببنى سويف

القوى العاملة: تعيين 339 شابًا واستخراج 387 شهادة قياس مستوى مهارة ببني سويف

القوى العاملة: تعيين 11 شابًا والتفتيش على 131 منشأة بشمال سيناء

القوى العاملة: تعيين 101 شاب واستخراج 372 شهادة قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة بمطروح

القوى العاملة: تعيين 11 شابًا والتفتيش على 131 منشأة بشمال سيناء

القوى العاملة: تعيين 17 شابا والتفتيش على 105 منشآت بشمال سيناء

ترشيحاتنا

شاهد.. أحدث ظهور لـ يارا عبر السوشيال ميديا

رعب فى شقة فيصل.. عظام فاطمة ورضا تظهر بعد قتلهما على يد القذافى قبل 5 سنوات

وزير الرياضة يزف بشري سارة بشأن حضور الجماهير لنهائي أبطال إفريقيا

بعد انضمامه لـ الأهلي.. بدر بانون يتصدر تويتر

كنا بنهزر.. الأم تكشف التفاصيل الكاملة لفيديو إجبارها على زحف السلم

القائمة الأفريقية تعيد حساب مسئولي الأهلي في إعارات الشباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام