القوى العاملة: استخراج 1466 شهادة قياس مستوى مهارة لمزاولة حرفة ببني سويف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 736 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج كارنيه مزاولة الحرفة لـ 730 عاملا، فضلا عن تعيين 831 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 4 من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1822 شابًا.









تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد طلعت، مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أكتوبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 537 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات على 257 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون.









وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 7 آلاف جنيه لـ عاملين، فضلًا عن تسجيل 137 عاملا غير منتظم جديد بالوحدة، وصرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 916 عاملًا من المسجلين بإجمالى مبلغ 462 ألفا و500 جنيه.