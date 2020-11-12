رفع نواتج تطهير الترع في جنوب الأقصر.. صور

يواصل مركز ومدينة أرمنت بجنوب غرب الأقصر حملات النظافة والتجميل برئاسة العميد عبد الله عاشور رئيس المركز ، حيث استهدفت حملة النظافة طريق جمعية الإصلاح وشارع عيوشة بأرمنت الحيط.





كما استهدفت طريق ترعة السواحل من كوبري زانين حتى حدود مركز أرمنت مع قرية المريس وهي بداية حدود مركز الطود بالغرب ، وأسفرت عن رفع ٢٥٠م٣ ناتج تطهير الترع ومخلفات مباني بطول ٢٥٠٠م.

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وأشار رئيس المدينة لأستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكافة الشوارع الرئيسية والداخلية بالمركز لضمان ظهور المركز بشكل لائق و الحفاظ على المظهر العام .





شارك في الحملة مدير مرافق المركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط ومشرفين وعمال النظافة.



