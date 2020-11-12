تعرف على قصة قانون ميرفي بمسلسل ما وراء الطبيعة

على مدار 6 حلقات شاهدنا مسلسل ما وراء الطبيعة المُستوحى من سلسلة روايات الرعب للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق .





ومنذ الحلقة الأولى علق في الأذهان ما يُعرف بـ "قانون ميرفي" الذي جاء على لسان بطل المسلسل الدكتور رفعت إسماعيل، ومن بعدها توالت قوانين رفعت إسماعيل نفسه بأداء الرائع أحمد أمين.





ميرفي أو مورفي كان مهندس برتبة نقيب في الجيش الأمريكي في قاعدة إدوارد الجوية في الولايات المتحدة. وفي عام 1949 كان ميرفي هو المهندس المسئول في مشروع قياس مدى تحمل الجسم البشري للتباطؤ في السرعة، وبعد استمرار تجربة المشروع لمدة يوم كامل وبالرغم من نجاح التجربة إلا أن الأجهزة لم تُسجل أي بيانات.





واكتشف ميرفي أن أحد العاملين قد ارتكب خطأ ما في توصيل الإمدادات الكهربائية. في هذا الموقف قال ميرفي "إذا كان هناك طريقتان لعمل الشىء نفسه، وواحدة منهما ستؤدي لحدوث كارثة، فإن أحد ما سيفعلها بالطريقة الكارثية بالتأكيد، وإن كان هذا الشخص لديه فرصة ولو ضعيفة لارتكاب الخطأ فهو سيرتكبه" ومن وقتها أُتخذت هذه العبارة وسُميت قانون ميرفي، خاصةً بعد أن صرح أحد العاملين في المشروع أن هذه المقولة هى السبب وراء ارتفاع معدلات الأمن والسلامة في المشروع. وتبنت وكالة ناسا قوانين ميرفي وانتشرت إعلاميا.





أبرز الجمل والقوانين التي وردت على لسان رفعت إسماعيل في المسلسل : _





- قانون ميرفي رقم 1.. أي خطأ في احتمال أنه يحصل يبقى هيحصل.





- قانون ميرفي رقم 4: أكتر حاجة بتحاول تتجنبها هتسيب كل الناس وتحصلك أنت.





- قانون رفعت رقم 5: لو عقلك لعبك خده على قد عقله.





- قانون ميرفي رقم 10: حل كل مشكلة أكيد بيسبب مشكلة جديدة.





- قانون ميرفي رقم 16.. "كل محاولات الهروب من الاستدعاءات الرسمية، تبوء بالفشل".





-قانون ميرفي رقم 23.. "الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وكذلك تلميحات (لوي) السخيفة".





دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #قانون_ميرفي_رقم ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .







