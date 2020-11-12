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محافظات

محافظ مطروح يبحث مع البنك الزراعى المصرى تنمية الثروة الزراعية والحيوانية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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أيمن محمود
  استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى  المصرى  وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد  ومديرى المديريات والادارات المعنية بالمحافظة ورئيس الجمعية المركزية بمطروح   وممثلى البنك بالقاهرة ومطروح.
 

حيث تم خلال  الاجتماع إستعراض الفرص و الامكانيات  التى يمكن من خلالها تعاون البنك الزراعى المصرى مع جهود التنمية بالمحافظة بما يتواكب مع اهتمام الدولة بتنمية مطروح والساحل الشمالى  ، ودور البنك فى تحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة  خاصة توفير  مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح.

كما تم بحث ،فتح أفرع جديدة للبنك  تتناسب مع مساحة وعدد سكان المحافظة خاصة  بسيوة بالإضافة إلى  تطوير فرعى مرسى مطروح والحمام ، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة   بما يلائم طبيعة المحافظة ومراعاة  الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية و البيئية خاصة فى المجالات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية .

كما تم بحث تقديم قروض ميسرة  لمشروعات الصناعات الزراعية كتصنيع الالبان وغيرها ، وتربية الماعز والاغنام  ، او إنشاء الآبار ، وكذلك تنمية الثروة الداجنة وتحديث انظمتها من مفتوحة الى مغلقة ، ومساعدة رجال الاعمال فى اى نشاط صناعى يخدم المحافظة ، كذلك المساهمة فى تطوير الاسواق والقضاء على الاسواق العشوائية بما ييسر قروض تمويل  الباعة فى الايجار او السلع .

كما تم بحث  تمويل مبادرة باب رزق لتمويل مشروعات منزلية خاصة لربات البيوت والأسر الأكثر إحتياجا من خلال تمويل من 2000 الى 10 ألاف جنيه لمشروعات منزلية تدر دخلا اقتصاديًا .

 من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لمبادرة البنك الزراعى المصرى فى المشاركة المجتمعية والخدمات البنكية المقدمة لتيسير على المواطنين مع اهمية نشر تلك التيسيرات للمواطنين.
محافظ مطروح يبحث مع البنك الزراعى المصرى تنمية الثروة الزراعية والحيوانية
محافظ مطروح يبحث مع البنك الزراعى المصرى تنمية الثروة الزراعية والحيوانية
محافظ مطروح يبحث مع البنك الزراعى المصرى تنمية الثروة الزراعية والحيوانية
محافظ مطروح يبحث مع البنك الزراعى المصرى تنمية الثروة الزراعية والحيوانية

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