وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.. محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمناقشة مشاكل المواطنين وسرعة حلها

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، لقاءً لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات المتعلقة بالمواطنين في مراكز المحافظة التسع، بهدف تلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقًا لمصلحة المواطن.









وقال المحافظ إن هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بالاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين، والعمل على سرعة حلها واتخاذ القرارات المناسبة التي من شانها تحقيق الصالح العام للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاهتمام بمشاكل المواطنين يعد من أولويات العمل، حيث يتم أيضا تلقي شكاوى المواطنين إلكترونيا، ولذلك لسرعة الاستجابة لها.









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واستمع اللواء أسامة القاضي خلال اللقاء إلى 14 شكوى، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بحضور المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين.









ووجه المحافظ، وكيل مديرية التربية والتعليم وممثل هيئة الأبنية التعليمية بدراسة طلب أحد المواطنين بإقامة مدرسة لخدمة أهالي القرية، كما وجه وكيل وزارة الصحة، ومدير فرع هيئة التامين الصحي بالمنيا، بتوفير العلاج اللازم لإحدى الحالات المرضية، والتي تعاني من ضمور بالمخ.









كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بفحص الحالات التي تطلب الحصول على معاش تضامن أو معاش تكافل وكرامة، بالإضافة لصرف المساعدات المالية اللازمة للحالات الإنسانية والمرضية.









وكلف مدير إدارة خدمة المواطنين، بالتنسيق مع جهاز المنطقة الصناعية ومديرية القوى العاملة لتوفير فرص عمل للحالات التي تتطلب الحصول على فرص عمل، وذلك من خلال المصانع المتواجدة بالمنطقة الصناعية، والتي يتم من خلالها توفير العديد من فرص العمل للشباب.







