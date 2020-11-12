السبت..فصل التيار الكهربائي عن عمارات منطقة الأحياء في الغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائي عن عمارات بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، وذلك يوم السبت بعد غد لإجراء عمليات الصيانة.





وأوضح بيان مركز العمليات، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .





من جانبه كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.





كما أكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

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