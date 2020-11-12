المرض الجلدي الأكثر ألما.. الحزام الناري الفيروسي.. تعرف عليه

قالت لمى جعلوك، اختصاصي أمراض جلدية، إن الحزام الناري مرض فيروسي يمكن ان ينتشر على عصب من الأعصاب ويؤدي إلى ظهور طفح جلدي، معقبا: مرض الحزام الناري ينتج عن آلام شديدة للغاية.



وأضافت "جعلوك" خلال مداخلتها الهاتفية على قناة "العربية"، سرعة علاج الحزام الناري يساعد في تخفيف الآلام، معقبة: آلام الحزام الناري يمكن أن تستمر إلى شهور وسنوات، مشيرة إلى ان العصب يتأثر بتواجد الطفح الجلدي لمدة كبيرة ويحتاج إلى وقت للعودة.



وأكملت: الفيروس المسؤول عن الإصابة بالحزام الناري هو المسؤول أيضا عن الإصابة بالجدري المائي، مشددة على أن المصاب بالجدري المائي بيكون أكثر عرضة للاصابة بالحزام الناري مستقبليا.



وتابعت: الحزام الناري يمكن أن يأتي نتيجة اضطرابات مناعية أو نفسية بالجسم، معقبة: الفيروس يمتد ويزداد شدة الآلام به مع كبار السن أكثر من غيرهم.



وأوضحت، علاج الحزام الناري يتمثل في أدوية لعلاج الفيروس وبعض الفيتامينات، مشددة على أن المرض معدي ولكنه لا ينتقل إلا من خلال لمس الطفح.

