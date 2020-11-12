بعد نجاح نهضة السلاجقة.. مسلسلات تركية تصدرت التريند في الوطن العربي

شهدت الدراما التركية لهذا العام تألقا مميزا بسبب تنوع المسلسلات التي قدمت على مدار عام 2020 بين التاريخي والرومانسي والاجتماعي ولذلك تصدر عدد منها تريندات البحث في الوطن العربي.





وآخرهم مسلسل نهضة السلاجقة الذي تصدر أمس الاربعاء مؤشرات البحث بـ جوجل ، بعد ساعات من عرض اعلان الحلقة السابعة .





وتدور قصة مسلسل نهصة السلاجقة، حول فترة النهضة التاريخية التي شهدتها الدولة السلوجقية في عهد السلطان ملك شاه، الذي كان يهوي الصيد ويعشق الغزو والإنتصارات في حروبه.





وفي عهده فتحت بلادًا كثيرة وضحي السلطان ملك شاه بولده الطفل الرضيع من أجل الدولة السلجوقية وكان يقوم بنفس بالذهاب لمقر العدو ويعرف قوته وضعفه بنفسه واستطاع خلال عهد بناء دولة قوية كان يهاب منها جميع الأعداء.





اما عن مواعيد عرض المسلسل يعرض الاثنين من كل اسبوع على قناة تي آر تي التركية.





المسلسل من بطولة بوجرا جولسوي، خديجة شنديل، ليلى ليديا توغوتلو، غوركان أويغون، واكين كوش، الكار كزماز ،جمال توكتاش ، عثمان سونانت، سيفدا أرغينجي.





- مسلسل قيامة عثمان :

ومن المسلسلات التاريخة التركية التي لقت رواجا كبيرا في الوطن العربي مسلسل قيامة ارطغل، من اخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين، ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.





وحقّق مسلسل قيامة المؤسس عثمان نجاحًا كبيرًا على مستوى الدراما التركية التاريخية العثمانية المستوحاة من تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن أرطغرل.





- ابنة السفير :

من المسلسلات الرومانسية الناجحة لهذا العام مسلسل ابنة السفير الذي عرض موسمين منه في النصف الاول والثاني من العام الجاري، مسلسل ابنة السفير يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.





المسلسل من بطولة انجين اكيورك، نسليهان اتاغول، اوراز كايجيلار اوغلو و تولين يازكان.





- انت اطرق بابي :

وكذلك مسلسل انت اطرق بابي الذي دائم التصدر التريندات مباشرة بعد عرض حلقاته، وتدور أحداث المسلسل حول "ايدا" التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، وتواجه "سيركان بولات" الذي يقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب في بقائها خريجة ثانوية فحسب.





يعرض سيركان على إيدا إرجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين، في البداية ترفض ايدا عرض هذا الرجل الذي تكرهه، ولكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.





بينما يتظاهر سيركان وايدا بأنهما مخطوبان، يدخلان في علاقة شغوفة وصعبة تنسيهما كل ما يعرفان عن الصواب



