سياحة البرلمان تحذر من التهاون فى مواجهة فيروس كورونا داخل قطاعات السياحة والاثار والطيران

طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب من جميع الهيئات والشركات والمؤسسات التابعة لوزارتي السياحة والاثار والطيران المدنى بالالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد زيادة معدلات الإصابة بالفيروس مشيدة بالاجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة داخل جميع المؤسسات التابعة للوزارتين منذ ظهور فيروس كورونا خلال الفترة الماضية وقال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم انه من المعروف ليس داخل مصر ولكن على مستوى دول العالم خاصة الدول السياحية ان قطاعى السياحة والطيران من أكثر القطاعات التى تضررت كثيرًا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان أول من كلف الحكومة بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاعى السياحة والطيران من خلال دعم هذين القطاعين.





وقال النائب عمرو صدقى ان الامر يتطلب الاستمرار فى اتباع جميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة من المتعاملين مع السائحين حرصًا على حياة المواطنين والسائحين واستعدادا لبدء الموسم السياحي السنوي وتحسبا لإندلاع الموجه الثانية من جائحة كورونا خاصة مع حدوث هذه الموجه فى بلدان اخري كثيرة بالعالم معلنا اتفاقه التام مع تشديد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على أن الفترة الراهنة مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وتحذيره من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخرًا يدفعنا إلى الحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين وذلك بما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض البلدان اضافة الى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق باستمرار مُستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة.





وأكد النائب عمرو صدقى ضرورة استغلال الاشادة الكبيرة من السياح من مختلف دول العالم الذين توافدوا خلال الفترة الماضية الى مصر بصفة عامة والى محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر بصفة خاصة بالاجراءات والتدابير الاحترازية التى تطبقها مصر لمواجهة فيروس كورونا داخل مختلف المطارات المصرية والمواقع السياحية والاثرية، مؤكدا ان جهود الدولة المصرية فى هذا الملف كانت ناجحة لدرجة انه لم يصاب سائح واحد من زائرى مصر بفيروس كورونا وهو ماكان له اثره الكبير فى الترويج الكبير من السياح الذين زاروا مصر للسياحة المصرية عالميا وتوجيه الدعوة السياح بالعالم الى زيارة مصر.



