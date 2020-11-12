AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سياحة البرلمان تحذر من التهاون فى مواجهة فيروس كورونا داخل قطاعات السياحة والاثار والطيران

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:16 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب من جميع الهيئات والشركات والمؤسسات التابعة لوزارتي السياحة والاثار والطيران المدنى بالالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد زيادة معدلات الإصابة بالفيروس مشيدة بالاجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة داخل جميع المؤسسات التابعة للوزارتين منذ ظهور فيروس كورونا خلال الفترة الماضية وقال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم انه من المعروف ليس داخل مصر ولكن على مستوى دول العالم خاصة الدول السياحية ان قطاعى السياحة والطيران من أكثر القطاعات التى تضررت كثيرًا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان أول من كلف الحكومة بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاعى السياحة والطيران من خلال دعم هذين القطاعين.

وقال النائب عمرو صدقى ان الامر يتطلب الاستمرار فى اتباع جميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة من المتعاملين مع السائحين حرصًا على حياة المواطنين والسائحين واستعدادا لبدء الموسم السياحي السنوي وتحسبا لإندلاع الموجه الثانية من جائحة كورونا خاصة مع حدوث هذه الموجه فى بلدان اخري كثيرة بالعالم معلنا اتفاقه التام مع تشديد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على أن الفترة الراهنة مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة  فيروس كورونا وتحذيره من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخرًا يدفعنا إلى الحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين وذلك بما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض البلدان اضافة الى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق باستمرار مُستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة.

وأكد النائب عمرو صدقى ضرورة استغلال الاشادة الكبيرة من السياح من مختلف دول العالم الذين توافدوا خلال الفترة الماضية الى مصر بصفة عامة والى محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر بصفة خاصة بالاجراءات والتدابير الاحترازية التى تطبقها مصر لمواجهة فيروس كورونا داخل مختلف المطارات المصرية والمواقع السياحية والاثرية، مؤكدا ان جهود الدولة المصرية فى هذا الملف كانت ناجحة لدرجة انه لم يصاب سائح واحد من زائرى مصر بفيروس كورونا وهو ماكان له اثره الكبير فى الترويج الكبير من السياح الذين زاروا مصر للسياحة المصرية عالميا وتوجيه الدعوة السياح بالعالم الى زيارة مصر.

وحذر النائب عمرو صدقى من اى تهاون فى تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل قطاعات السياحة والاثار والطيران معربًا عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وايضا قدرة جميع المحافظين بصفة عامة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والمستشار ألهم محافظ الاقصر بصفة خاصة على تطبيق هذه الاجراءات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: استئناف الرحلات بين مصر وروسيا بداية جادة لاستعادة السياحة العالمية

برلماني: تخفيض 20% لمشجعي بطولة كأس العالم لليد أكبر ترويج للسياحة

النائب محمد المسعود يرحب بوصول أول رحلة طيران سياحية روسية لمصر اليوم

برلمانى: إشادة صندوق النقد بإجراءات مصر السريعة لمواجهة آثار كورونا دليل على نجاح سياسات الدولة

برلمانى: خلو مستشفيات قنا من المصابين بكورونا نجاح كبير لجيش مصر الأبيض

نائب الشيوخ: خلو مستشفيات قنا من مصابي كورونا إنجاز للجيش الأبيض

ترشيحاتنا

ربنا يجعل يوم ولادي قبلي عشان ميتبهدلوش.. روحية إلى بر الأمان بأولادها المعاقين ذهنيا

رعب فى شقة فيصل.. عظام فاطمة ورضا تظهر بعد قتلهما على يد القذافى قبل 5 سنوات

في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. قصة اعتزاله الفن بعد رحلة تألق ونجاح

انفراد| خطاب اتحاد الكرة الذي تسبب في ضياع الموهبة المصرية رامز حفظ الله

بعد انتقاله إلى الأهلي.. الرجاء المغربي يوجه رسالة لـ بدر بانون "خاص"

محتالة تستولي على 60 ألف دولار تبرعات بعد ادعائها الإصابة بالسرطان.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام