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فن

من دبي.. شاهد محمد رمضان بصحبة مي حلمي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:46 م
محمد رمضان ومي حلمي
محمد رمضان ومي حلمي
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محمد بدران

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت مي حلمي في الصورة بإطلالة جذابة، بصحبة النجم محمد رمضان ، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


وتصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل بعد إعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".


ونشر محمد رمضان صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وعلق رمضان قائلا: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرًا الاخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرًا على هذه النمرة المميزة".


وكانت أحدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.


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