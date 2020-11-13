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13 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:33 ص
علم الأبراج
علم الأبراج
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حياة عبد العزيز
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن شخصية اليوم في علم الأرقام، إذا كنت مولودا في يوم 13 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك محب للتميز وتتمسك بجذورك وبأصولك العائلية.

وتابعت تهب نفسك لخدمة الآخرين، وتقدم تضحيات مذهلة، لكنك متطلب جدا. 

ونصحت مواليد اليوم، أن عام 2020 هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

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