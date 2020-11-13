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بين الناس

أهالي عزبة عطوة يستغيثون من وجود عمودين إنارة متهالكين

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد مساعد عبدالكريم ، من أهالى عزبه عطوه سكه الحاج مساعد عبدالكريم مركز ديرب نجم محافظة الشرقيه، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود عمودين إنارة متهالكين وآيلين للسقوط .

قال فى رسالته : نطالب بتغير عمودين كهرباء فى عزبه عطوه سكه الحاج مساعد عبدالكريم ، البرومه كلتهم والعمدان آيلة للسقوط  .

وأضاف: تقدمنا بالعديد من الشكاوى ومفيش استجابة، هو لازم يحصل كارثة عشان العمدان دي تتغير احنا فى الشتاء وقع سقوط الأمطار وارد ان لو حد معدى من جانبه يعرض للصعق،  والسنه اللي فاتت السلوك وقعت من عليهم، مناشد المسئولين بالتحرك لتغيرهم قبل وقوع كارثة ولا هيا ارواح الناس ملهاش قيمه.

للتواصل مع القارئ
01221821017
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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