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محافظ الإسكندرية: 13 مليار جنيه تكلفة شبكة الصرف الجديدة لاستيعاب الأمطار

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
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حمزة شعيب
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مواعيد النوات في حالة تغير بداية من عام 2015، خلاف أن كميات المياه التي تتساقط على المحافظة غزيرة بصورة لم تحدث، مضيفًا أن البنية التحتية في الاسكندرية تأثرت سلبًا بالبناء العشوائي الذي حدث خلال الفترة الأخيرة. 

وتابع "الشريف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الطاقة الاستيعابية للصرف بالإسكندرية 1.8 مليون متر مكعب منهم 900 ألف متر مربع للصرف الصحي، وهذا يعني أن الشبكة لديها القدرة على استقبال على 900 ألف متر مكعب من مياه الأمطار، وأي كمية زائدة ستتواجد في الشارع ، لذلك تعمل المحافظة من خلال سيارات الصرف الصحي بشفط المياه، وهذا قد يؤدي إلى استثمار المياه أكثر من يوم في الشوارع الجانبية.

ولفت إلى أن الموجة الجديدة للأمطار قد تبدأ يوم السبت المقبل، ولذلك قام بتعطيل المدارس لمدة يومين، خاصة أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار غزيرة، ووقف الدراسة من شانه إتاحة الطريق أمام سيارات الصرف لشفط المياه، مشيرًا إلى أن مياه الأمطار تزيد عن 9 أضعاف شبكة الصرف الصحي، لافتَا إلى أن تكلفة شبكة صرف صحي الجديدة للمحافظة ستكلف الدولة 13 مليار جنيه، وسيتم العمل في هذه الشبكة بشكل تدريجي. 
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