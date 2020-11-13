إسماعيل يوسف يكشف حقيقة توقيع ساسي لبيراميدز

قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يثق في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ولكن دون أي غرور؛ حيث يقدرون النادي الأهلي.





وأضاف يوسف، خلال لقائه بقناة الزمالك:"اللاعبون لا يفكرون بغرور بناءً على الفوز في آخر لقائين فهذا ليس موجودًا في الجيل الحالي بل يعلمون قيمة المنافس والبطولة والأهلي نادي كبير ونحن كذلك".





ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ونفى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ما يتردد عن توقيع المحترف التونسي في صفوفه فرجاني ساسي لصالح بيراميدز، قائلًا:"ستخرج العديد من الشائعات بخصوص اللاعبين مع اقتراب موعد مباراة النهائي، فرجاني يتبقى في عقده سنة فكيف سيوقع لبيراميدز كما يتبقى في عقد بنشرقي و أوناجم عامين".



