أوباما يحذر: مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات خطيرة

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إن مزاعم الرئيس دونالد ترامب الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات، في أعقاب خسارته أمام جو بايدن وتأثيرها على البلاد.





وأضاف في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس": "يبدو أنهم متحمسون، جزئيًا، لأن الرئيس لا يحب أن يخسر، ولا يعترف بالخسارة أبدًا... أنا منزعج أكثر من حقيقة أن المسؤولين الجمهوريين الآخرين الذين يعرفون بوضوح أفضل يسيرون على هذا النحو، يضحكون عليه بهذه الطريقة".





وتابع أوباما إنها "خطوة أخرى في نزع الشرعية، ليس فقط بالنسبة إدارة بايدن القادمة، ولكن الديمقراطية بشكل عام".





واكدت السلطات الأمريكية أنها لم تجد أي دليل على عدم احتساب أو فقدان أصوات أثناء عملية فرزها، كما لم تسجل أي اختراقات لأنظمة التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.





وجاء في بيان مشترك لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والمجلس التنسيقي الحكومي الخاص بالانتخابات (GCC)، أن "انتخابات 3 نوفمبر كانت الأكثر أمانا في التاريخ".



