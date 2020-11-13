Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أوباما يحذر: مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات خطيرة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إن مزاعم الرئيس دونالد ترامب الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات، في أعقاب خسارته أمام جو بايدن وتأثيرها على البلاد.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس": "يبدو أنهم متحمسون، جزئيًا، لأن الرئيس لا يحب أن يخسر، ولا يعترف بالخسارة أبدًا... أنا منزعج أكثر من حقيقة أن المسؤولين الجمهوريين الآخرين الذين يعرفون بوضوح أفضل يسيرون على هذا النحو، يضحكون عليه بهذه الطريقة".

وتابع أوباما إنها "خطوة أخرى في نزع الشرعية، ليس فقط بالنسبة إدارة بايدن القادمة، ولكن الديمقراطية بشكل عام".

واكدت السلطات الأمريكية أنها لم تجد أي دليل على عدم احتساب أو فقدان أصوات أثناء عملية فرزها، كما لم تسجل أي اختراقات لأنظمة التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان مشترك لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والمجلس التنسيقي الحكومي الخاص بالانتخابات (GCC)، أن "انتخابات 3 نوفمبر كانت الأكثر أمانا في التاريخ".

وأضاف البيان أنه "لا توجد أي معلومات تدل على أن أنظمة التصويت دمرت أو فقدت أو غيرت الأصوات، أو على تقويض مصداقيتها بأي طريقة أخرى"

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

CNN: ترامب لم يفز بالانتخابات وقد يخسر المعركة أمام بايدن

لن يعترف بالخسارة.. هآرتس: ترامب كاذب ويروج الشائعات ولا يعرف الكرامة

أعطنا الدليل.. حاكم نيوجيرسي السابق يهاجم ترامب بسبب مزاعم تزوير الانتخابات

الانتخابات الأمريكية تتحول إلى حرب مفتوحة.. ترامب: النظام فاسد ولن أستسلم.. المعركة تقترب من ساحة القضاء.. ومخاوف من الانتقال السلمي للسلطة

بعد خسارته الرئاسة.. متحف مدام توسو للشمع يغير ملابس تمثال ترامب

مسئولان كبيران فى الطريق.. ترامب يتخلص من رجاله قبل الرحيل عن البيت الأبيض.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كارثة في برشلونة.. نيمار يطالب البلوجرانا بمبلغ خيالي

الأهلي يعلن رسميا إعارة محمد فخري إلى فريق البنك

تامر النحاس: إعارة رجب بكار لسيراميك كليوباترا لموسم.. وهذا موعد توثيق عقد مهاجم الأهلي

محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي| قناة الأهلي تحسم الجدل

إيفونا نجم الأهلي السابق ينتقل إلى الصفاقسي التونسي

ماذا يعني خفض سعر الفائدة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

بدون أدوية.. دراسة تكشف عن علاج فقدان حاستي الشم والتذوق بسبب كورونا

تويوتا كورولا الأكثر مبيعا في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور