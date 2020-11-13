فيلم tenet.. تعرف على إجمالي إيراداته حول العالم

حصد فيلم Tenet ايرادات بلغت ٣٥٠ مليون دولار كاجمالي ايرادات للفيلم حول العالم.

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية على مدار الاشهر الماضية ٥٥ مليون دولاز اما في باقي انحاء للعالم حصد ٢٩٥ مليون دولار.

كان الفيلم تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات.





وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

ورغم ذلك فقد أدت جاحة كورونا إلى تقلص الإيرادات المتوقعة لفيلم TENET في السينما العالمية، بعد قرار صناعه بطرحه خلال الظروف الصحية



